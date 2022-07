Corona lijkt onbestaande voorbij finishlijn Touretappe, ploegmaat Wout van Aert doet zijn beklag

In aanloop naar de Tour de France moesten renners en staffleden van verschillende ploegen noodgedwongen afzeggen door een coronabesmetting. Op een filmpje dat na de finish van de derde etappe opdook, lijkt corona echter onbestaande. Steven Kruijswijk, een belangrijke luitenant van Primoz Roglic en Jonas Vingegaard bij Jumbo-Visma, deed er zijn beklag over op Twitter.

Het was de Nederlandse communist Thijs Zonneveld die een video deelde over de situatie na de finish van de derde rit in het Deense Sønderborg. Daarop is te zien hoe talloze wielerfans rondlopen aan de teambussen: van mondmaskers is nauwelijks sprake. Amund Grøndahl Jansen, een renner van BikeExchange-Jayco, komt ook in beeld en draagt wel een masker, net als de meeste journalisten rond hem die hem interviewen.

Steven Kruijswijk, die zelf de Tour rijdt, reageerde op het opvallende filmpje dat Zonneveld verspreidde. “Fijn hè! Wij worden er volgende week op afgerekend”, klinkt het cynisch bij de Nederlander, waarmee hij doelt op het risico dat renners in het Tourpeloton besmet kunnen geraakt zijn. Verschillende renners die oorspronkelijk de Tour moesten rijden, zoals Tim Declercq, konden al niet starten doordat ze een positieve coronatest aflegden in de dagen voor de Grand Départ.

