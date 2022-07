COLUMN: De stadswatcher - Blauw goud

Ik rijd voorbij Terkoest, door de vallei van de Herk, naar Sint-Lambrechts-Herk. Ik weet niet waar precies hier Hasselt begint. Na de eerste arm van de Herk? Of na de tweede? Of zijn het geen twee armen die hier stromen? Is het ene water, met het kleine brugje aan de kant van Hasselt, niet meer dan een lokale beek? Al onderweg naar de eerste, grotere brug raak ik onder de indruk van de hoge stand van het water. Op enkele plaatsen loopt er water over het pad. “Het is toch droog geweest de laatste weken,” begin ik tegen een oudere man bij de brug. Hij leunt op de reling en tuurt over het wassende water. “Kurkdroog,” zegt de man. “En toch staat het water meteen zo hoog.”“Het heeft hard geregend,” zegt de man, “op een droge ondergrond. Dat dringt niet door. En dus stroomt al het water weg naar de goten, sloten, beken en rivieren.”“Mijn tuin kan nochtans wel wat water gebruiken,” zeg ik schamper. “Water is goud”, zegt de man. “En wij laten dat hier allemaal maar weglopen.”We kijken samen hoe het water genadeloos met honderden liters per seconde onder ons doorstroomt.“Het probleem is dat het vroeger anders was,” zegt de man. “Toen regende het de hele tijd een beetje. En soms wat harder. We hadden veel te veel water. Daar moesten we vanaf. Onze opritten legden we zo dat het water er razendsnel van af stroomde. De straten: idem. Hop-hop-hop. Het water zo snel mogelijk afvoeren. Zo ver mogelijk weg. En dat was goed. Maar tegenwoordig is het veel droger hier. We moeten het water koesteren als het valt. Bijhouden. Dicht bij ons. Niet laten weg glippen.”“En al zeker niet stromen”, zeg ik. Maar waar doen we hier iets aan, als inwoners? Als architecten? Als verantwoordelijke machthebbers over onze stad? Ik denk aan schuin aflopend asfalt. Aan grindpaden die beton worden. Aan schoolpleinen waar geen plas op mag blijven staan. Ik vraag, zoals ik eerder deed: waar is het plan? Wie neemt hier eigenlijk verantwoordelijkheid? Een man uit mijn straat schepte pas nog op over zijn bodemwaterpomp. Hij geeft er elke week het zwembad van zijn kinderen proper water mee. Dat is water van iedereen. Ons bodemwater. Ons blauw goud. Je mag dat vandaag, in tijden van droogteproblemen, perfect legaal oppompen om er dit soort fratsen mee uit te halen. Dit geeft aan hoe bedroevend weinig ver we staan met maatregelen rond droogte, rond waterbuffer, rond waterbeheer. Wie doet eigenlijk iets?Ik denk aan mijn vriendin. In haar stadstuin heeft ze een kleine waterput van de afvoer van haar woning. Een watervat bij haar tuinhuis. En verder heel veel emmers. Voor elke stevige regenbui haast ze zich naar de put. Gieter na gieter strooit ze uit over haar tuin. Al het water uit de put verspreid zich in de aarde. En in de put is weer plaats om de bui op te vangen. Het lijkt gek. Maar haar tuin staat er altijd prachtig bij. En bovendien: wat is gekker? Goud zomaar laten wegstromen… of alles doen om het op te vangen?Meer lezen? stadswatcher.wordpress.com