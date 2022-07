Buurtcomité KAL viert Vlaanderen met Spaanse toets in Sint-Truiden

Vlaanderen Feest duikt nu wekelijks wel ergens op in Sint-Truiden, ook in de randgemeenten. En waarschijnlijk zal de stad van Trudo overspoeld worden door barbecues en gevuld met de geur van Provençaalse kruiden. Maar niet in de Koningin Astridstraat, voor de gelegenheid afgezet en overdekt. Het buurtcomité van voorzitter Jacques Boyen koos voor een Spaanse avond met liters cava, dozen olijven en kilo’s paella, klaargemaakt in een reuzegrote wok van meer dan 3 meter omtrek. En vele liters cerveza, weliswaar van Belgische makelij.Het comité mocht rekenen op 100 aanwezigen. Blijkbaar zorgde de maandenlange “blijf-in-uw-kot”-actie voor een “kom-uit-uw kot”-reactie. En die honderd zorgden ervoor dat de berg paella in een mum van tijd herleid werd tot enkele korreltjes rijst die verweesd achterbleven in de grote wok.