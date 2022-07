Okra Sint-Truiden neemt afscheid van yoga-coach Mieke Praet

Mieke Praet stopt als yoga-coach in België. Ze trekt naar een nieuwe stek in Andalousië, leuk voor haar maar ondertussen zaten de senioren-yogi van Okra Sint-Truiden met de handen in het haar.

In 2015 startte Okra Sint-Truiden met wekelijkse yogalessen. Zeven jaar kreeg Mieke Praet 20 voornamelijk vrouwelijke yogi plat op de buik of minutenlang met hun achterwerk in de lucht (downwards facing dog) met het oog op een fit lichaam en een nog fittere geest. Tijdens de laatste les van het werkjaar 2021-2022 namen ze dan ook afscheid van Mieke, met stijl. Eerst werd nog drie kwartier ‘afgezien’ maar toen werd de cava erbij gehaald en namen ze dankbaar afscheid van Mieke Praet. En ze hadden voor haar een mand streekproducten en wat literatuur over Haspengouw mee. Op maandag 12 september start Okra weer met yoga, om 10 uur in de Trudosporthal. Voortaan zal Wendy Mathijs uit Ordingen de coaching op zich nemen.