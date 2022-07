Jef Lemmens gehuldigd door parochie Riemst voor zijn 50-jarig priesterschap

Het parochieteam had gezorgd voor feestelijk gedekte tafels en bood de aanwezige kerkgangers de gelegenheid om de jubilaris hartelijk te feliciteren en cadeautjes te overhandigen. De parochiegemeenschap Riemst dankte de priester voor zijn inzet, eerst als deken van de parochiefederatie Vlijtingen en nu als pastoor-moderator. Hij is een echte herder, eenvoudig, warm en sociaal voelend, ten dienste van alle mensen.Een gezellige babbel bij een lekkere tas koffie, broodjes en gebak maakten de viering compleet. Zondag in de eucharistieviering van 9.30u in de Sint-Albanuskerk te Vlijtingen zal de jubilaris uitgebreid gehuldigd worden met aansluitend een receptie voor alle aanwezige kerkgangers.