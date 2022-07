Woonzorgcentrum Karen in Koersel viert 30-jarig bestaan

Campus Karen is een klein huis met plaats voor 31 bewoners. Het team wordt geïnspireerd door positive care. Liefde voor de job, zorgzaamheid en verantwoordelijkheid worden hoog in het vaandel gedragen. Het omgaan met de bewoners, zodat ze zich thuisvoelen is hun grootste troef. Ze zorgen voor een zinvolle dagbesteding op maat voor elke bewoner. Het team is uiteraard fier op zijn verwezenlijking. Directrice Petra Vermeyen leidt het woonzorgcentrum al 26 jaar in goede banen. Het huis is blij dat nu na de coronapandemie, er weer gefeest mag worden. Ook burgemeester Thomas Vints bracht een bezoekje aan de jubilerende zorgcampus.