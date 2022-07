BNXT League verliest MVP: Levi Randolph verlaat Filou Oostende

De Amerikaanse topper Levi Randolph is straks niet meer in de BNXT League aan de slag. Levi Randolph, de MVP van de voorbije BNXT League, verlaat Filou Oostende en verdedigt volgend seizoen de kleuren van het Israëlische Hapoel Jeruzalem.

Met ervaring bij de Italiaanse clubs Sassari en Avellino en het Franse Straatsburg landde Levi Randolph vanuit New Zealand Breakers in de Australische NBL bij Oostende. Levi Randolph wierp zich meteen op tot de man die altijd iets goed deed met de bal. Hij is een technische finesse-speler die het weliswaar moeilijker had wanneer tegenstanders hem potig aanpakten.

In de Champions League haalde Levi Randolph met Oostende indrukwekkende statistieken: 18,1 punten, 3,6 rebounds en 2,2 assists per wedstrijd. Randolph is de seizoenstopschutter van deze continentale clubcompetitie. In de BNXT League noteerde hij 14,9 punten, 3 rebounds en 1,8 assists als gemiddelden.

Hapoel Jeruzalem beëindigde de reguliere competitie in Israël in pole-positie maar sneuvelde in de halve finales van de play-offs tegen de latere kampioen Hapoel Holon. In de Champions League hield het Oekraïense Prometey de Israëli uit de Round of Sixteen. Ook komend seizoen neemt Hapoel Jeruzalem zoals Filou Oostende weer aan de Champions League deel.

Levi Randolph is de tweede buitenlander die deze zomer Oostende verlaat, na de Finse international Mikael Jantunen die naar het Italiaanse Treviso trekt.