Nicola Philippaerts haalt podium in prestigieuze GP van Aken: “Hier haal je alles uit de kast”

Nicola Philippaerts is met Katanga vh Dingeshof als derde geëindigd in de Rolex GP van Aken, met een prijzenpot van 1,5 miljoen euro de hoogst gedoteerde en meest prestigieuze Grote Prijs in het circuit.

Na twee omlopen bleven nog vijf foutloze combinaties over voor de ultieme barrage. Eerste starter McLain Ward en HH Azur reden voor een snelle tijd en bekochten dat na een lange lijn richting laatste hindernis met een springfout. Daniel Deusser en Killer Queen VDM, uit de Brusselse Stephex stal en de winnaars van vorig jaar, opteerden voor een strakke nulronde. Ze kwamen foutloos aan de finish en pakten de leiding. Scott Brash (Hello Jefferson) zag dat het sneller kon en finishte effectief bijna twee seconden sneller.

Dan was het de beurt aan Nicola en Katanga. “Als je hier de kans krijgt om de barrage te rijden, haal je alles uit de kast”, reageerde Philippaerts. “Ik heb alles gegeven en dat kon omdat ik vertrouw op Katanga, ze is klein maar o zo dapper. Een beresterke merrie met een dito karakter en persoonlijkheid. Ze wordt gretig als ze in de piste komt en vecht voor elke hindernis. Wat ben ik dankbaar met zo’n toppaard. Het was zo close. Dit wil ik volgend jaar nog eens proberen. Ze heeft hier bewezen dat ze het allerhoogste aankan. Dit is Aken hé!”

En het leek ei zo na te lukken, Philippaerts haalde alles uit de kast en kwam een halve seconde tekort. De tijd van Scott Brash leek onhaalbaar. Tot Gerrit Nieberg (Ben 431) tot ieders verbazing als laatste in de ring alsnog sneller over de meet kwam. Zo krijgt Aken Een verrassende winnaar, tot groot jolijt van het publiek.

Nicola Philippaerts en Katanga worden in Aken tweede in de landenprijs en derde in de Grote Prijs. Vorig jaar wonnen ze brons op het EK. Nu hebben ze duidelijk de vorm te pakken voor het WK van volgende maand.