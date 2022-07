Bekende seksclub én pionier in wielersport stopt: “Mannen meldden zich aan bus, hopend op verzetje”

Club Diana, de bekende seksclub in Zundert vlak over de Belgisch-Nederlandse grens, sluit na 44 jaar de deuren. U hoeft trouwens het schaamrood niet op de wangen te krijgen omdat u het luxebordeel kent. Het kan mogelijk gewoon van de koers zijn. Want de familie achter Club Diana, vroeger Sauna Diana, waren ook echte pioniers in de wielersport. “Dozijnen mannen meldden zich aan de rennersbus, hopend op een erotisch verzetje.”