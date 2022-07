De vakantie van Thibaut Courtois zit er zo goed als op, het is weer trainen geblazen. In een filmpje op TikTok wordt duidelijk dat het wel goed zit met zijn reflexen en traptechniek, maar helemaal in topvorm is de Bilzense keeper precies nog niet: verloofde Mishel Gerzig kan de bal netjes in de linkerbenedenhoek binnen schieten.