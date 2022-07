Wout van Aert betreurt fout tijdens massasprint: “Ik kom elke dag dichter bij de zege, dit is de eerste grote teleurstelling”

Het is hem voorlopig niet gegund in deze Tour de France. Wout van Aert heeft weliswaar de gele trui nog steeds beet, maar hij werd voor de derde opeenvolgende dag tweede. Nu moest hij in een nieuwe massasprint nipt de duimen leggen voor Dylan Groenewegen. “Ik zat te vroeg in de wind, en dat is mijn eigen schuld”, vertelde de Kempenzoon.

“Het is leuk om het geel te hebben, het was een speciale dag om die met zoveel volk langs de weg te dragen”, vertelde Van Aert. “Er was veel minder stress in het peloton dan gisteren, en meer tijd om rond te kijken en van deze speciale dag te genieten. Maar ik word drie keer tweede. Elke dag kom ik dichter. Deze had ik zelf in de hand, dit is de eerste grote teleurstelling. De laatste twee dagen werd ik door betere renners geklopt. Dylan was vandaag ook sterk, maar… ik denk dat ik wat langer moest wachten in het wiel van Christophe Laporte. Ik zat te vroeg in de wind, dat is mijn eigen fout.”

Maandag is de eerste rustdag van de Tour al gepland. “Wat nu komt, zal veeleisend zijn. Elke rit heeft iets lastigs of veeleisend. Dat is wel in mijn voordeel, dus ik kijk ernaar uit. We gaan onze twee ambities blijven combineren. We staan er goed voor in de strijd om groen en Primoz Roglic en Jonas Vingegaard zien er goed uit voor het algemene klassement. Het zal wat vreemd zijn om nu al een rustdag te hebben, dat ben ik niet gewend van eerdere grote rondes. Ik denk dat ik de motor morgen draaiende moet houden om dinsdag goede benen te hebben.”

“Ik droomde er al lang van om geel te dragen”, vertelde Van Aert nog. “Ik doe ook goede zaken voor de groene trui. We hebben ons hier het hele seizoen op voorbereid en alles gaat goed. Maar ik wil ook winnen, en als je dichtbij komt zoals de vorige dagen, zit je soms met gemengde gevoelens. Anderzijds verwachtte ik ook niet dat deze ritten mij echt zouden liggen. Dat geeft me vertrouwen voor betere kansen die er nog aankomen.” (Lees verder onder de foto)

© AFP

Jasper Philipsen derde: “Er moet geschaafd worden aan onze sprinttrein”

Jasper Philipsen sprintte in de derde rit van de Tour de France naar een derde plaats in Sønderborg. “Ik had de benen om te winnen, maar ik zat te vroeg in de wind. Het zijn kleine details en we mogen als team trots zijn, maar er moet geschaafd worden aan onze trein”, zei de renner van Alpecin-Deceuninck.

“Het was nog nipt op het einde. Maar toen ik aanzette, zag ik Wout van Aert nog freewheelen in het wiel van z’n lead-out, terwijl ik al vol in de wind zat te sprinten. Op dat moment wist ik dat het heel lastig ging worden om te winnen. Ik zette iets te vroeg aan, maar ik kon niet anders, want aan de andere kant zat ik ingesloten, dus ik moest wel gaan.”

“We verliezen het in de laatste bocht”, besefte hij. “Daar zaten we wel met vier renners en dat is leuk voor de show dat we het treintje van Quick Step voorbij rijden, maar dat hoeft daar niet, dat moet je doen in de laatste rechte lijn. Onze timing zat niet goed. Zelfs Mathieu van der Poel kan zo’n inspanning niet zo lang volhouden, wat ook meer dan logisch is. Het is mooi dat hij komt helpen, maar we moeten die inspanning doen in de laatste lijn, niet te vroeg.”

Philipsen zat daarna in het wiel van Jakobsen. “Ik hoopte dat hij vroeg zou aangaan, maar dat gebeurde niet. Omdat ik rechts vastzat, moest ik dan links sprinten. Ik deed wat ik gisteren niet had kunnen doen en toen was ik gefrustreerd. Nu wilde ik wel sprinten, maar doe ik het te vroeg omdat ik toen gefrustreerd was dat ik niet echt had kunnen sprinten. Ik onthoud dat ik de benen had om te winnen. Ik denk niet dat ik voor die mannen onder moet doen in de sprint, maar het moet allemaal meezitten. Het zijn kleine details, iedereen wil heel graag en we maken niet veel fouten, maar de details zitten nog niet goed. We mogen alleszins trots zijn op onszelf hoe we rijden als ploeg, maar op dit niveau zit het hem in de details en daar moeten we nog aan werken.”

Philipsen stelde zondagochtend al dat het een gekkenhuis was in de sprint van zaterdag en sommige renners hun leven riskeren. Ging het er vandaag ‘properder’ aan toe? “Ik heb vandaag geen stoten gezien zoals gisteren, misschien is er achter mij wel een en ander gebeurt, maar alleszins niet in mijn buurt.”