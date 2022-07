Dit zijn de winnaars van het jeugdsterrentoernooi Excelsior TC Hasselt

Vorige week verloor ze nog de finale in Paal maar ditmaal kon ze wel winnen in Hasselt en daarmee verstevigt Amber Joris (Tennis Paal) haar koppositie bij de meisjes 13/3. Bij de 9-jarigen won Vik Koninckx (KTC Diest) zijn eerste toernooiwedstrijden en ook in de finale tegen Torre Jeunen was hij de beste.