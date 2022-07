Jarne Steuckers tekent een nieuwe overeenkomst bij STVV. De 20-jarige middenvelder liet onder Peter Maes mooie dingen zien, maar is niet mee op stage in Oostenrijk. Vorige zomer sukkelde hij met een voetblessure, waardoor hij onder Bernd Hollerbach nooit zijn kunnen kon tonen. Toch gelooft STVV in een definitieve doorbraak. Steuckers wordt mogelijk uitgeleend om zoveel mogelijk aan spelen toe te komen.(gus)