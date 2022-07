Kirsten Flipkens grijpt in dubbelspel naast plaats in kwartfinales Wimbledon

LEES OOK. Kirsten Flipkens sluit in tranen, maar na een sterke prestatie, haar carrière in het enkelspel af: “Dit is het afscheid waarvan ik droomde”

Aan de zijde van de Spaanse Sara Sorribes Tormo verloor Flipkens op het Londense gras in de achtste finales (derde ronde) tegen de Tsjechische tandem Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, die het tweede reekshoofd vormen, in twee sets: 7-6 (7/2) en 6-4. De partij duurde 1 uur en 47 minuten.

In het enkelspel verloor Flipkens (WTA 190) donderdag in de tweede ronde van de Roemeense Simona Halep (WTA 18), de toernooiwinnares van 2019. Het was voor ‘Flipper’ de laatste wedstrijd in het enkelcircuit. In het dubbel gaat de Kempense wel nog door.