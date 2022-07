Schietpartij in winkelcentrum in Kopenhagen: meerdere slachtoffers

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn meerdere slachtoffers gevallen. Dat meldt de politie zondagavond.

De schietpartij vond plaats in een winkelcentrum op het eiland Amager, gelegen tussen het stadscentrum van Kopenhagen en de luchthaven. De politie is massaal ter plaatse. “Er is geschoten op mensen en er zijn meerdere mensen geraakt”, aldus een politiewoordvoerder.

© AP

© via REUTERS

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© via REUTERS