Hammenaar Jasper Philipsen wil schaven aan sprinttrein: “Mathieu van der Poel kan ook niet alles”

Jasper Philipsen sprintte in de derde rit van de Tour de France naar een derde plaats in Sønderborg. “Ik had de benen om te winnen, maar ik zat te vroeg in de wind. Het zijn kleine details en we mogen als team trots zijn, maar er moet geschaafd worden aan onze trein”, zei de renner van Alpecin-Deceuninck.

“Het was nog nipt op het einde. Maar toen ik aanzette, zag ik Wout van Aert nog freewheelen in het wiel van z’n lead-out, terwijl ik al vol in de wind zat te sprinten. Op dat moment wist ik dat het heel lastig ging worden om te winnen. Ik zette iets te vroeg aan, maar ik kon niet anders, want aan de andere kant zat ik ingesloten, dus ik moest wel gaan.”

“We verliezen het in de laatste bocht”, besefte hij. “Daar zaten we wel met vier renners en dat is leuk voor de show dat we het treintje van Quick Step voorbij rijden, maar dat hoeft daar niet, dat moet je doen in de laatste rechte lijn. Onze timing zat niet goed. Zelfs Mathieu van der Poel kan zo’n inspanning niet zo lang volhouden, wat ook meer dan logisch is. Het is mooi dat hij komt helpen, maar we moeten die inspanning doen in de laatste lijn, niet te vroeg.”

Philipsen zat daarna in het wiel van Jakobsen. “Ik hoopte dat hij vroeg zou aangaan, maar dat gebeurde niet. Omdat ik rechts vastzat, moest ik dan links sprinten. Ik deed wat ik gisteren niet had kunnen doen en toen was ik gefrustreerd. Nu wilde ik wel sprinten, maar doe ik het te vroeg omdat ik toen gefrustreerd was dat ik niet echt had kunnen sprinten. Ik onthoud dat ik de benen had om te winnen. Ik denk niet dat ik voor die mannen onder moet doen in de sprint, maar het moet allemaal meezitten. Het zijn kleine details, iedereen wil heel graag en we maken niet veel fouten, maar de details zitten nog niet goed. We mogen alleszins trots zijn op onszelf hoe we rijden als ploeg, maar op dit niveau zit het hem in de details en daar moeten we nog aan werken.”

Philipsen stelde zondagochtend al dat het een gekkenhuis was in de sprint van zaterdag en sommige renners hun leven riskeren. Ging het er vandaag ‘properder’ aan toe? “Ik heb vandaag geen stoten gezien zoals gisteren, misschien is er achter mij wel een en ander gebeurt, maar alleszins niet in mijn buurt.”

