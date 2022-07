Peter Sagan krijgt het opnieuw aan de stok met Wout van Aert in sprint: “Zijn bewegingen waren lelijk”

Peter Sagan en Wout van Aert zullen nooit de beste vrienden worden, dat is ook na de derde Tourrit duidelijk. Het duo kreeg het in de sprint opnieuw aan de stop met elkaar. Na de finish kwam er een stevige vloek uit bij Sagan (“motherf***er”), die letterlijk en figuurlijk met de vinger naar Van Aert wees en achteraf zijn beklag deed over de sprint van de geletruidrager.

WIELRENNEN“Ik zat in een heel goede positie, maar ik werd afgestopt. Die bewegingen van Van Aert waren echt lelijk. Die vinger was ook voor hem bedoeld, hij weet dat. Er was achteraf geen tijd om met hem te spreken. Uiteindelijk ben ik vierde, het is prima”, luidde de korte reactie van Sagan over het voorval.

Het is niet de eerste keer dat Sagan en Van Aert het met elkaar aan de stok krijgen in de Tour de France. In de elfde etappe van de Tour 2020 kreeg Van Aert toen in de massasprint een beuk van Sagan, die later gedeklasseerd zou worden. Van Aert trakteerde de ex-wereldkampioen toen op een middenvinger.

