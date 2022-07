Onze tv-tips: een blik op de luchthaven, op de journalistiek en op jongeren

Luchthaven 24/7

Een, ma, 21.15 u

Behalve voor de opnames van de realityreeks die net is afgelopen, draaiden de camera‘s ook volop toen de coronacrisis losbarstte. Er is beslist om deze beelden te stoppen in een driedelige special, die toont hoe één van de bedrijvigste luchthavens van Europa vanaf maart 2020 een hele tijd volledig tot stilstand kwam door corona. Een uniek tijdsdocument. (tove)

How to be young

Canvas, ma, 20.35 u

Een docu over de vaak schokkende, ontroerende leefwereld van Europese jongeren. Van alle Europese jongeren zijn de Britse het minst gelukkig. Ouders en scholen kunnen een ‘Self-harm Safe Kit’ aanvragen, een doos met info en tips die helpen als een kind zichzelf iets aan wil doen. Mia is een ambulancemedewerkster. Zelf werd ze ook afgevoerd, doorgedraaid. (tove)

VPRO tegenlicht

NPO 2, ma, 20.25 u

Hoe ziet de toekomst van de journalistiek eruit? In veel landen staat de onafhankelijke journalistiek onder druk. Toch tonen veel journalisten zich strijdvaardig. Hoe zullen ze omgaan met dictators en kan nieuwe technologie hen daarbij helpen? Deze documentaire laat haar licht schijnen over al deze vragen en probeert met specialisten een antwoord te zoeken. (tove)