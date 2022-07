Tessenderlo

Zaterdagmiddag gaven Arthur Verhaegen en Noor Verheyen elkaar het jawoord in de Sint-Martinuskerk in Tessenderlo. Bijzonder was dat het huwelijk werd ingezegend door diaken Jef Verhaegen, de vader van de bruidegom. “Iemand trouwen is sowieso leuk. Maar dat het mijn zoon is, maakt het wel heel speciaal.”