Gehate trofeejager die met wilde dieren pronkte zelf doodgeschoten

De Zuid-Afrikaanse beruchte trofeejager Riaan Naudé is koelbloedig vermoord. Mogelijk is zijn moord het gevolg van de haat van dierenliefhebbers tegen de 55-jarige man die op het internet graag pronkte met de wilde en soms bedreigde dieren die hij neerschoot.

“Tijd om een uitstekende fles champagne open te trekken.” “Karma.” “Is er een foto waarop de moordenaar poseert met het lichaam van Naudé als jachttrofee, zoals de man zelf deed met al die honderden bedreigde dieren die hij afmaakte?” Het zijn maar drie van de vele harde commentaren die verschijnen bij de berichten over de moord op Riaan Naudé op sociale media. Naudé werd al op 8 juni gedood in de buurt van Mokopane in de provincie Limpopo in het noorden van Zuid-Afrika, maar het de identiteit van het slachtoffer bleef tot nu onbekend.

De moordenaar schoot Naudé van zeer dichtbij met een kogel door het hoofd. Dat gebeurde toen de trofeejager langs de kant van de weg stond omdat de motor van zijn terreinwagen oververhit was. Het is nog onduidelijk of de autopech toeval was of niet. Een getuige zag alles gebeuren. Hij zag twee mannen met hun auto stoppen naast de auto van Naudé, hoorde een schot en zag de witte auto met de daders wegscheuren van de plaats. Vermoedelijk namen ze een van de wapens van Naudé mee. “De politie vond twee jachtgeweren, munitie, kleding, water, een fles whisky en een pyjama in de auto van de overledene. Het lijkt erop dat hij aan het jagen was”, zegt woodvoerder Mamphaswa Seabi van de Zuid-Afrikaanse politie.

Haat

Hoewel het Zuid-Afrikaanse gerecht de moord nog volop onderzoekt, klinkt het hier en daar dat Naudé het slachtoffer werd van de haat tegen zijn persoon. Dat hij op sociale media als Instagram en Facebook graag pronkte met de dode olifanten, giraffen, leeuwen die hij samen met de klanten van zijn jachtbedrijf Pro Hunt Africa schoot, maakte hem tot vijand nummer één van veel dierenliefhebbers.

Op de website van het jachtbedrijf gespecialiseerd in jachtsafari’s in de buurt van natuurreservaat Kruger Park staan de tarieven per jachtdag en de lijst met prijzen per doodgeschoten dier. Het schieten van een zebra kost een kleine duizend euro, voor de jacht op een krokodil betaalden de klanten van Naudé 2.000 euro. Voor een leeuw, neushoorn, buffel, olifant, luipaard moet je volgens de website de prijs aanvragen. Jagers die wilden pronken met een bedreigd dier konden volgens de website ook bij Pro Hunt Africa – met als slogan ‘het bedrijf dat jouw Afrikaanse droom waarmaakt’ – terecht.