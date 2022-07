Jonge bestuurder rijdt in Tongeren onder invloed van drugs met kindje op achterbank

Politie Tongeren heeft zaterdag tussen 13 en 21 uur controles gehouden met een mobiele observatieauto. Zo konden 19 bestuurders worden geverbaliseerd toen ze in de verboden richting reden in de Wijkstraat in Tongeren.

Een vrachtwagenbestuurder reed met een vervallen rijbewijs. Onder de overtreders ook een jonge bestuurder met een voorlopig rijbewijs die onder invloed van cannabis reed. op de achterbank lag een kindje te slapen dat niet was vastgemaakt. De jonge bestuurder kreeg meerdere pv’s omdat hij niet in orde was met de voorwaarden om met een L te rijden.

Daarnaast waren er nog drie bestuurders die een boete kregen voor rijden met vervallen keuring. Bij de overtreders in de Wijkstraat was ook een bromfietser die onder invloed van drugs reed en drugs op zak had. Zijn bromfiets was opgefokt en niet gekeurd.

Er waren nog negen parkeerboetes in het centrum. Bij de overtredingen ook nog boetes voor rijden zonder gordel en met gsm in de hand.

