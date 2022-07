Hans Vanwijn ruilt Zaragoza voor Nanterre: “Zowel sportief als financieel een goede keuze”

Nanterre is een club uit de banlieue van Parijs. In 2012-2013 pakte het de Franse landstitel en de jaren daarna won het ook twee Europese bekers: de EuroChallenge Cup in 2014-2015 en de Fiba Europe Cup in 2016-2017. Afgelopen seizoen eindigde Nanterre pas tiende en miste zo de play-offs.

“Het was geen gemakkelijke transferperiode”, vertelt Vanwijn. “Doordat de buitenlanders in de Russische competitie vertrokken zijn, zijn er veel spelers op de markt gekomen. Iedereen wil nog wat afwachten. Verschillende spelers van de Belgian Lions hebben momenteel nog geen ploeg. Ik wou eigenlijk ook nog geen beslissing nemen. De voorkeur was een ploeg die Europees speelt. Maar toen het voorstel van Nanterre kwam, kon ik dat moeilijk naast me neerleggen. Zowel sportief als financieel is het een goede keuze. Nanterre heeft de ambitie om opnieuw de play-offs te halen en ik ken de Franse competitie van toen ik bij Dijon speelde (2020-2021). Het niveau is er de laatste jaren erg gestegen. Eén speler van de ploeg ken ik al: Rion Brown. Hij speelde ooit nog in Brussel en heeft enkel jaren voor mij nog bij Dijon gespeeld.”

Vertrouwen

Bij Zaragoza scoorde Vanwijn gemiddeld 6,4 punten en pakte 2,9 rebounds. Veel minder dan het jaar voordien bij Dijon: 10,9 punten en 5,4 rebounds. “Ik had nog een optie om een jaar langer bij Zaragoza te blijven, maar die heb ik niet gelicht”, aldus de 27-jarige Beringenaar. “Ik had er hoge verwachtingen, maar het is niet echt meegevallen. Toen onze point guard uitviel, draaide de ploeg niet meer. We hebben toen zeven wedstrijden op een rij verloren. Dat was ik niet gewoon. Tot op de laatste speeldag hebben we tegen de degradatie moeten vechten. Ook ik had mijn vertrouwen verloren. Dat hoop ik in Nanterre terug te vinden. Het is wel de eerste keer dat ik maar voor één seizoen teken. De afspraak is ook dat ik opnieuw meer tijd krijg om individueel te werken.”