IN BEELD. Britse GP al in eerste ronde stilgelegd na angstaanjagende crash van Zhou

De F1-race in Silverstone is in de eerste ronde stopgezet met de rode vlag. Er was een zware crash met vooral de Chinees Zhou Guanyu als slachtoffer, maar de FIA bevestigt ook dat er demonstranten van de baan verwijderd zijn.

Max Verstappen pakte vanop de tweede startplek meteen de leiding af van Carlos Sainz, maar achter hem kwam het tot een massale crash. Contact met Pierre Gasly tikte de auto van George Russell dwars. Die kwam vervolgens in aanraking met de Alfa Romeo van Zhou Guanyu, die over de kop sloeg, over de grindbak kaatste, over de bandenstapel vloog en in een hek tot stilstand kwam. De Chinees is bij bewustzijn naar het medische centrum op het circuit gebracht. Hij praat en heeft geen breuken. Ook de Thai Alex Albon is bij bewustzijn naar het medische centrum vervoerd. Hij raakte betrokken bij verdere botsingen die gebeurden toen iedereen probeerde om de brokstukken te ontwijken. Albon werd langs achter aangereden door Sebastian Vettel.

De FIA heeft intussen ook bevestigd dat meteen na de rode vlag demonstranten de piste betraden. De organisatie kon de milieu-activisten snel weer vatten. De Britse inlichtingendiensten waren vooraf getipt dat er acties konden komen.

De herstart is aangekondigd voor uur. Daarbij mag Carlos Sainz normaliter opnieuw vanop pole vertrekken. Verstappen profiteert dus niet van zijn kanonstart. (mc)

