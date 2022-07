Agricultura overrompelt door liefhebbers van boerenleven

Met ruim 30 hectaren werd het terrein aanzienlijk uitgebreid te opzichte van vorig jaar. “We zaten vorig jaar nog met een light versie. Maar deze 35ste editie hebben we als vanouds kunnen uitbouwen met de focus op het plattelandsleven”, stelt voorzitter Guido Cleuren.

Voor de kinderen was er mogelijkheid om een koe te melken — © Johnny Geurts

Het evenement bracht een indrukwekkend aantal toeschouwers op de been. “Het juiste aantal is nog niet bekend, maar het zullen er meer dan 10.000 zijn”, aldus Cleuren. ”Er is dan ook veel animatie. Kijken, proeven en beleven. De boerderijsetting op onze terreinen stelt de boerderijdieren en de agrarische sector in al haar facetten in de kijker. Naast landbouwmachines zijn er wedstrijden voor paarden en trekpaarden. En ook een speelse zoektocht of een bezoek aan een reuze kinderboerderij behoort tot de mogelijkheden.” Hier en daar was er een knipoog naar het plattelandsleven van vroeger waarbij de bezoeker de beroepen en boeren bezigheden van vroeger herontdekten.

De trekpaardenwedstrijd trok veel bekijks — © Johnny Geurts

Terwijl de jagersgilde zorgde dat de galm van hun koperen jagershoorn over het domein weerklonk, puften de bezoekers in een stralende zon uit aan de diverse terrassen om even te genieten van een rustmomentje. (JoGe)

Johnny Geurts