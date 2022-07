Lummense Hannelore is met haar 15 lentes jongste dj op Rampage: “Dit is een eer”

Hoewel ze al enkele jaren actief is, was ze voor Rampage toch wel een beetje zenuwachtig. “Dit is toch wel het grootste festival waar ik al gespeeld heb. En dat ik mag openen op een podium voor vrouwelijke techno-dj’s vind ik wel een eer. Zo’n podium is ook belangrijk. Hopelijk spoort het ook andere vrouwen aan om op het podium hun ding te gaan doen.” Zelf rekent ze onder andere Charlotte de Witte en Amelie Lens tot haar voorbeelden.