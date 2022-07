Brand op oud speelveld van Eendracht Henis

Een brand heeft zondagnamiddag een oud speelveld van Eendracht Henis verschroeid. Het is onduidelijk wat de brand rond 14 uur veroorzaakte. De brandweer van Tongeren kon verhinderen dat een tarweveld in de buurt vuur vatte.

De brandweer kon het brandende gras snel blussen. — © Tom Palmaers

Zondag stond er een stevige wind en die blies de vlammen richting tarweveld in Schabotstraat in Riksingen. De brandweer kon de brandende grasmat snel blussen. Het oude speelveld van Eendracht Henis is vernield. Het gaat niet om het voetbalveld dat gebruikt wordt voor de matchen van de club. Volgens politie Tongeren zijn er geen aanwijzingen dat het vuur werd aangestoken. Het gras werd vorige week nog gemaaid en is erg droog. Het zou kunnen dat een stuk glas onder de felle zon het droge gras in brand heeft doen vliegen.

