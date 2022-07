Union nadert akkoord omtrent middenvelder van Emmen

In de zoektocht naar versterkingen blijft Union mikken op onbekende namen. De vicekampioen nadert een akkoord met Oussama El Azzouzi, een 21-jarige defensieve middenvelder van FC Emmen.

Het gaat om een definitieve transfer. In de Nederlandse tweede klasse was El Azzouzi een basisspeler, maar nu wil hij dus een stap hogerop zetten. Union ziet in El Azzouzi een potentiële vervanger van Casper Nielsen. De Deen verlaat zo goed als zeker het Dudenpark, hij geniet belangstelling uit binnen- en buitenland.