Dit zijn de winnaars van het jeugdsterrentoernooi Neerpeltse TC

Bij de jongens 9/2 is Samuele Bellorini (TC Den Bruul) aan een sterke opmars bezig. Vorige week was hij de beste in Tessenderlo en nu won hij ook in Neerpelt. In de finale bij de jongens 15/2 verloor Vangelis Costoulas de finale van Kiano Nijs. Het was vijf jaar geleden dat de broer van Sofia nog eens een toernooi speelde.