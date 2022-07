De halo voorkomt véél erger: F2-rijder gaat van de baan en belandt bovenop andere bolide in Silverstone

Een horrorcrash op het circuit van Silverstone in de Formule 2. Na een licht contact met de bolide van Roy Nissany ging Dennis Hauger al in de eerste ronde van de baan en belandde even later bovenop de wagen van diezelfde Nissany. Die kwam er dankzij de halo gelukkig nog levend vanonderuit.

Beide piloten belandden in de grindbak, maar waren allebei ongedeerd. Op de herhalingen is duidelijk te zien hoe de halo - de in de cockpit bevestigde veiligheidsvoorziening die in 2018 in de Formule 1 en Formule 2 werd geïntroduceerd - veel erger voorkomt.

De crash:

Voor wie de autosport op de voet volgt, zal bij dit incident ook gedacht hebben aan de ietwat soortgelijke crash van Lewis Hamilton en Max Verstappen vorig seizoen in het Italiaanse Monza. Verstappen belandde toen ook bovenop de Mercedes van Hamilton. “Ik voel me erg, erg dankbaar vandaag. Dank God voor de halo die me redde”, vertelde de Britse zevenvoudige kampioen toen.