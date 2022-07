Radio 2 klinkt voortaan anders: grootste radiozender past opeens huisstijl aan

Radio 2 klinkt voortaan anders en ziet er ook anders uit. Zonder er vooraf over te communiceren, is de huisstijl van de grootste radiozender van Vlaanderen aangepast bij de start van de zomerprogrammatie.

De welbekende baseline De grootste familie is afgevoerd. De nieuwe slogan luidt Elke dag telt voor 2 en wordt geregeld vermeld in de jingles. Die herkenningsmelodietjes zijn mee veranderd.

(Lees verder onder de foto)

Het nieuwe en oude logo. — © VRT

Een andere aanpassing is het logo, waarbij het woord Radio is geschrapt en alleen het cijfer 2 wordt uitgespeeld in een nieuw lettertype. Had Radio 2 tot nog toe rood als hoofdkleur, dan wordt het logo nu ook getoond in onder meer blauw, oranje en groen.

Marktleider

Radio 2 is nog steeds afgetekend de marktleider in Vlaanderen met een marktaandeel van 28,3 procent volgens de meest recente luistercijfers. Niettemin gingen er al even geruchten dat de zender in een nieuw jasje zou worden gestoken, maar er was geen datum voor de restyling bekendgemaakt.

Vrijdag nam het vlaggenschip van VRT-radio alvast afscheid van De madammen, het populaire programma dat Anja Daems en Cathérine Vandoorne vanaf de eerste uitzending in 2007 presenteerden. Dat betekent dat het ochtendblok op weekdagen vanaf september anders zal klinken. Of er nog meer programma’s en presentatoren verdwijnen, is niet bekend.