Belgian Cheetah Hanne Claes benadert persoonlijk record en plaatst zich voor het EK atletiek in München

Hanne Claes heeft zich zondag in het Zwitserse La-Chaux-de-Fonds geplaatst voor het EK atletiek in München in augustus. De Belgian Cheetah snelde naar 55.73 op de 400 meter horden, goed voor plaats drie.

Voor het EK had Claes 55.85 nodig. Haar seizoensbeste stond op 56.49, maar in La-Chaux-de-Fonds kon ze gebruikmaken van de ideale hoogteligging op 992 meter. Ze benaderde zelfs haar persoonlijk record, dat sinds 2018 op 55.20 staat. De winst ging zondag in 53.91 naar de Noorse Line Kloster.

Voor Claes vormt de EK-kwalificatie een grote opsteker na een periode vol blessureleed. Vorig jaar stond ze in Tokio al met een stressfractuur in de voet aan de start, waardoor ze in de eerste ronde kansloos het onderspit moest delven, en ook nadien werd ze nog fel geplaagd door achillespeesproblemen.

Individueel is Claes niet geplaatst voor het WK atletiek in Eugene midden juli, maar ze komt wel in aanmerking voor de Belgian Cheetahs.