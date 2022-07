Hij kan recht door een auto heen zien: dit is het nieuwste ‘wapen’ van de douane

De Douane en Accijnzen hebben sinds kort een nieuw toestel dat in een handomdraai verborgen ruimtes in een auto kan opsporen: de ‘backscatter’. “Mensen zijn soms heel creatief.”

De kussens van een autozetel, de binnenkant van een autoportier, eventuele verborgen ruimtes in de carrosserie… Eén douanier ging er zaterdagmiddag in De Pinte op een paar minuten tijd allemaal over, met dank aan de nieuwe ‘backscatter’.

De nieuwe, draagbare scanners zijn sinds kort in dienst bij de Douane en Accijnzen en werden zaterdag ingezet bij een grootschalige controle aan de E17, tussen Gent en De Pinte.

© DVH

Auto’s werden met een ANPR-nummerplaatscanner gecontroleerd op de autosnelweg. Auto’s die geseind stonden werden aan de kant gezet en gecontroleerd. Op een carpoolparking moesten de bestuurders blazen en hun papieren tonen en werden de voertuigen bekeken.

De backscatter wordt voornamelijk ingezet tegen transport van drugs of andere middelen en spoort verborgen ruimtes in een voertuig op. “Mensen zijn soms heel erg creatief”, zegt woordvoerder Florence Angelici. Ook flessen of tassen kunnen ermee in een handomdraai gescand worden.

© David Van Hecke

© David Van Hecke

De technologie van de backscatter is niet nieuw. Op luchthavens en in de havens worden al jaren gelijkaardige scanners ingezet om vliegtuigen of containers door te lichten. De douaniers hadden al een bestelwagen met een backscatter, maar hebben de scanners nu ook in draagbare versie.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) kwam zaterdag kijken hoe zo’n controle in zijn werk ging. Van januari tot en met mei werden al 100 overtredingen op drugs vastgesteld in ons land.