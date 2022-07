Ryanair-baas waarschuwt voor prijsstijgingen: “Goedkope tickets zijn niet houdbaar”

Vliegen is te goedkoop geworden, zegt Michael O’Leary, de baas van lagekostenmaatschappij Ryanair. Het is te goedkoop geworden om nog winst te maken omdat de kosten in de sector uit de pan vliegen.

En daarom waarschuwt hij ervoor dat ticketprijzen de komende vijf jaar zullen stijgen. O’Leary zei te verwachten dat een combinatie van hoge olieprijzen en milieuheffingen het gemiddelde Ryanair-tarief zal doen stijgen van € 40 (£34) tot € 50 à € 60 op middellange termijn. Toch zeker tot we ons kunnen losmaken van Russische olie en gas.

Hij zei tegen de Financial Times: “Het is te goedkoop geworden voor wat het is. Ik vind het absurd dat elke keer als ik naar Stansted vlieg, de treinreis naar het centrum van Londen duurder is dan het vliegtarief.”

(sgg)