Queen draagt enkele taken over aan prins Charles

Tijdens hun jaarlijkse rapport heeft Buckingham Palace enkele taken die de Britse vorst “moet vervullen” beperkt of geschrapt. Normaal gezien heeft de Britse vorst twee grote taken: ze is ‘hoofd van de staat’ en ‘hoofd van de natie’. De taken die ze als staatshoofd “moet vervullen” omvatten bijvoorbeeld de opening van het parlement, de benoeming van de eerste minister en het betalen en ontvangen van staatsbezoeken. Die specifieke taken zijn nu wat vager verwoord.

LEES OOK. Britse koningin Elizabeth II nu op één na langstzittende vorst ooit

De 96-jarige Queen Elizabeth moet het steeds rustiger aandoen en zal daarom verschillende van die taken overlaten aan haar zoon prins Charles. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse opening van het parlement. Ooit was die troonrede een noodzakelijke taak van de regerende monarch, maar die zit niet langer in het takenpakket van de Queen. Eerder dit jaar nam prins Charles die taak al op zich. En daarmee was het meteen een historische gebeurtenis, want het was de eerste keer in 59 jaar dat de Queen die troonrede niet zelf voorlas.

Als hoofd van de natie zal de Queen enkel nog haar taken vervullen “waar dat nodig is”. De specifieke taken zijn ingeruild voor een meer algemene rol van inspiratiebron van “eenheid en nationale identiteit” en “continuïteit en stabiliteit”, erkenning van de “prestaties en successen” van anderen en zorgen voor “ondersteuning van de dienst” van vrijwilligers tot de hulpdiensten en het leger.

LEES OOK. Waakhond onderzoekt bedrijf dat huizen opkocht die voor ecodorp van prins Charles bedoeld waren

(sgg)