Australië schrapt vaccinatieverplichting voor internationale reizigers

Internationale reizigers naar Australië moeten vanaf woensdag hun vaccinatiestatus niet meer bewijzen als ze het land binnenkomen. Dat meldt de regering zondag. Ze moeten zich ook niet meer digitaal aanmelden als reiziger. Er komt zo een einde aan de zeer strenge grenscontroles vanwege corona in het land.

“Ongevaccineerde Australiërs en bepaalde groepen visumhouders kunnen al een tijdje naar Australië reizen”, zegt minister van Gezondheid Mark Butler volgens de krant The Sydney Morning Herald. Hij benadrukt dat de regels in de toekomst opnieuw kunnen veranderen indien nodig.

Reizigers moeten wel nog andere coronaregels respecteren, zoals het dragen van een mondmasker op het vliegtuig. En ook de regels van de verschillende deelstaten rond mondmaskers blijven van kracht.

De annulatie van de verplichting om een digitale passagiersverklaring in te vullen komt er na feedback over de problemen met de app die daarvoor gebruikt moet worden, zegt minister van Binnenlandse zaken Clare O’Neil.

“Het schrappen van deze vereisten zal niet alleen vertragingen in de luchthavens verminderen, maar ook meer bezoekers en gekwalificeerde werknemers aanmoedigen om Australië te kiezen als een bestemming”, aldus O’Neil in The Guardian.

Australië sloot zijn grenzen op 20 maart 2020 en opende die pas opnieuw op 1 november 2021. Het duurde zelfs nog tot februari 2022 tot bepaalde visumhouders, waaronder toeristen, weer toegang kregen tot het land, en dan nog enkel wanneer ze volledig gevaccineerd waren. De strenge regels zorgden in januari nog tot veel ophef nadat tennisser Novak Djokovic het land werd uitgezet en niet mocht deelnemen aan de Australian Open omdat hij niet gevaccineerd was.

Ondertussen stijgt het aantal coronabesmettingen opnieuw in het land. Zondag meldde Canberra 32.718 besmettingen en 54 overlijdens. Experts pleiten voor een tweede boosterprik voor de volledige bevolking.