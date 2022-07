Afvalopruimers spotten tuimelaar in Noordzee: “Het leek wel een show in het dolfinarium”

Vijftien vrijwilligers van Stichting Duik de Noordzee Schoon, een organisatie die afval opruimt in zee, hebben een tuimelaar in de Noordzee gespot. De groep is gisteren aangekomen in de haven van Stellendam in Nederland en heeft in acht dagen ongeveer 5.700 kilo visnetten en vislood verwijderd van Nederlandse, Belgische en Franse wrakken.

“In Frankrijk troffen de duikers bij de ochtendduik een tuimelaar aan”, klinkt het bij Stichting Duik de Noordzee Schoon. “Deze bleef urenlang om het schip zwemmen waardoor het duikteam besloot op hetzelfde wrak ook de middagduik te maken. De tuimelaar kwam telkens nieuwsgierig naar de duikers toe zwemmen, vaak tot op twintig centimeter afstand, en speelde met de duikersbellen en de boeien.”

“De interactie met een tuimelaar is zeer bijzonder in de Noordzee”, vertelt expeditieleider Ben Stiefelhagen. “Het leek wel een show in het dolfinarium.”

Afval

Tijdens de expeditie wilden de duikers zo veel mogelijk verloren afval van de Noordzeewrakken verwijderen. De netten, lijnen, kreeftenkooien, vishaken en giftig vislood vormen een ernstige bedreiging voor het onderwaterleven. Opvallend waren de vele warrelnetten waarin tientallen kreeften, krabben en vissen verstrikt zaten. De dieren die nog leefden zijn door de vrijwilligers voorzichtig bevrijd.

© Copyright DDNS – Raymond Wennekes

De vrijwilligers hebben de afgelopen 12 jaar 80.000 kilo afval geborgen van de wrakken in de Noordzee. “Scheepswrakken zijn biologische hotspots in zee”, klinkt het bij de stichting. “Ze fungeren als kraamkamers en schuilplaatsen voor veel dieren. Er leven naar schatting ruim 300 verschillende diersoorten op de Nederlandse wrakken.” Het afval op de zeebodem verzamelt zich volgens de groep vaak bij scheepswrakken omdat er veel haakpunten aan zitten en ze luwe plekken veroorzaken in de stroming. Het afval is moeilijk te bergen omdat het vast zit aan wrakdelen of deels onder het zand is verdwenen. De vrijwilligers verwijderen het afval met de hand om de biotoop zo min mogelijk te verstoren.

© Copyright DDNS – Raymond Wennekes

(Bekijk hier de volledige video van de opruimactie)