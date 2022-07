Rafael Nadal roept tegenstander tijdens match naar het net voor het maken van teveel lawaai, maar verontschuldigt zich: “Ik was fout”

Nadal was freewheelend op weg naar een klinkende 3-0 in sets, tot de Spanjaard in de derde set bij een 4-4-tussenstand voor het eerst in de partij zijn eigen service moest prijsgeven. Nadal liet het daar niet bij en riep Sonego tot aan het net. De Italiaan zou naar verluidt te duidelijk lawaai gemaakt hebben en daar wilde Nadal hem even op attent maken. Zonder enige toestemming, maar ook zonder enige belemmering van de umpire gingen beide heren met elkaar praten.

Ook toen Nadal de match in zijn voordeel besliste, discussieerden beide tenoren nog over het voorval. Nadal heeft zich er intussen voor verontschuldigd . “Ik was fout. Ik had hem niet naar het net moeten roepen. Daarvoor verontschuldig ik me. Mijn fout”, aldus de Spanjaard.

Nadal wacht in de achtste finale een duel met de Nederlander Botic van de Zandschulp.