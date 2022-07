AAN DE START. Wout van Aert: “Jakobsen verslaan wordt zeker niet makkelijk, maar ik ga mijn trui verdedigen”, Jasper Philipsen “vertrouwt op lead-out”

De derde rit in de Ronde van Frankrijk is meteen de laatste op Deense bodem. Wout van Aert is zinnens om zijn gele leiderstrui te verdedigen, terwijl Caleb Ewan en Jasper Philipsen beter willen doen na zaterdag.

LEES OOK. VOORBESCHOUWING RIT 3 (Vejle-Sönderberg). Drie op drie voor Fabio Jakobsen en co, of neemt Wout van Aert revanche voor zijn ereplaatsen?

“Ik verwacht een beetje hetzelfde als gisteren”, aldus geletruidrager Wout van Aert. “Het was echt immens om mee te maken al de Deense fans langs de kant. Dat maakt het net extra moeilijk dat ik in zo’n rit deze trui mag dragen. Op zich was ik gisteren niet meteen euforisch, omdat ik uiteindelijk de koers niet win. Het besef dat ik in het geel rondrijd, kwam eigenlijk pas vrij laat. Na berichtjes van familie wist ik dat ik hiervan moest genieten.”

Gisteren moest Van Aert zich nipt gewonnen geven tegen Fabio Jakobsen. “We hebben gisteren al gezien dat Jakobsen echt supersnel is. Hem in de vlakke sprints kloppen zal zeker niet makkelijk zijn, maar ik ga me uiteraard terug mengen om punten te pakken en mijn trui te verdedigen.”

Philipsen: “Vertrouwen op mijn lead-out”

Jasper Philipsen wil de rit van gisteren liefst zo snel mogelijk vergeten. “Tijd om die pagina om te slaan en naar een nieuwe dag over te gaan. Ik heb vooral geleerd dat een aankomst in de Tour toch nog net iets anders is dan een andere massasprint. Ik denk dat we vooral moeten proberen om als team uit de problemen te blijven en goed te vertrouwen op mijn lead-out. Dan komt het wel in orde.”

“Of de sprint erover was gisteren? Dat is altijd een fijne lijn natuurlijk”, zei Philipsen. “Er zijn altijd een aantal momenten geweest dat het niet veel scheelde. Accidenten in het wielrennen komen altijd wel voor, we mogen vooral blij zijn dat er gisteren niets is gebeurd. Niet dus zoals in de eerste massasprint vorig jaar, waar heel veel renners tegen de grond gingen.”

Net zoals Van Aert zal Philipsen het moeten opnemen tegen Jakobsen. “Het is geen geheim dat Jakobsen in uitstekende vorm verkeert. We moeten gewoon geloven in onze eigen sterkte en kunnen. Dan zou het moeten lukken om hem te kunnen verslaan. De haakse bocht in de absolute finale: dat zou eigenlijk geen probleem mogen zijn. Ik denk dat die ook breed genoeg is. Hangt natuurlijk nog een beetje af hoe de hekken er staan, maar in principe zou dat geen probleem mogen vormen.”

Ewan: “Hopelijk gaat het vandaag beter”

“Quick-Step is één van de beste teams als het op lead-outs aankomt”, vertelde Caleb Ewan. “Hopelijk gaat het voor ons vandaag iets beter. We weten dat het in de finale telkens zeer hectisch is, zoals gisteren al het geval was. Vandaag is de aankomst toch al wat breder dus we zullen zien”, zei de snelle man van Lotto Soudal.

LEES OOK. 85-jarige ‘wonderdokter’ maakte van Fabio Jakobsen weer ‘beste sprinter ter wereld’: “Ik ben hem eeuwig dankbaar”

Ook Fabio Jakobsen stond de pers te woord. “Ik voel me goed en ik kijk ernaar uit. Voor deze Tour zei ik dat ik 1 rit wilde winnen, maar nu kan ik kijken naar mijn tweede. Vandaag heb ik daar een kans toe, dus ik zal ervoor gaan. We hebben een goede ploeg en ik heb goede benen dus we moeten er nu het beste van maken”, aldus Jakobsen.