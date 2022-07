Branden Grace zet in Portland omstreden LIV Golf-toernooi op zijn naam

De 34-jarige Grace leverde op de Pumpkin Ridge Golf Club in Portland (Oregon) na een schitterende slotronde in 65 slagen een scorekaart in van 203 slagen, dertien onder par, en daarmee deed hij twee slagen beter dan de Mexicaan Carlos Ortiz. Met nog eens twee slagen meer delen de Amerikanen Patrick Reed en Dustin Johnson de derde plaats.

Begin vorige maand werd de openingsmanche van de LIV Invitational gehouden in de Britse Centurion club. De zege ging er naar Charl Schwartzel. De toernooien zijn omstreden, omdat ze mede gefinancierd worden door oliedollars uit Saoedi-Arabië. DP World Tour, de opvolger van de European Tour, en PGA Tour leggen golfers die de overstap maken steevast sancties op.

De LIV Golf Series is een serie van acht toernooien, waarvan vijf in de Verenigde Staten. Twaalf teams van vier spelers nemen het er over drie rondes (54 holes) tegen elkaar op. De finale wordt in oktober volgens een match-play format, naar het model van de Ryder Cup, gespeeld.

Saoedische investeerders zorgden voor een prijzenpot van liefst 255 miljoen dollar (232 miljoen euro). De volgende vijf toernooien zijn eveneens met 25 miljoen dollar gedoteerd, de finale met 50 miljoen dollar. Bovendien wordt er na zeven toernooien een individuele kampioen gekroond, waarbij er onder de top drie 30 miljoen dollar verdeeld wordt. De Australische golflegende Greg Norman is CEO van het project.

Na de openingsmanche op de Centurion Club en het toernooi in Portland (Oregon), volgen er nog drie in de VS: bij Donald Trump in Bedminster (New Jersey) in juli, en in Boston (Massachusetts) en Chicago (Illinois) in september. De laatste drie toernooien worden in oktober afgewerkt: waarvan een in het Thaise Bangkok en een in Saoedi-Arabië (Jeddah). Miami is eind oktober gaststad voor de finale.