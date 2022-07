Tongerse jongen monteert treinhoorns op fiets en doet bestuurders op rem vliegen

De toeterende jongen werd betrapt op de Bilzersteenweg in Tongeren. Hij fietste samen met twee minderjarige vrienden. De fietser had zijn claxons aangesloten op een batterij. Die maken een zeer luid geluid. De politieploeg wilde de jongens aanspreken over hun ‘spel’. Die fietsten snel weg. Even verderop konden de agenten de jongens laten stoppen. Door de jonge leeftijd werd er een gesprekje aangegaan met de ouders. Die vonden het allemaal normaal en lachwekkend. De politie heeft drie jongeren-pv’s opgesteld.