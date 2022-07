Romelu Lukaku stoomt zich tijdens vakantie in Sardinië klaar voor nieuwe seizoen en traint samen met vriend en Inter-aanwinst Onana

Romelu Lukaku is ‘hot’ in Milaan. De fans zijn er zeker van dat de Rode Duivel Inter opnieuw aan een landstitel helpt. Lukaku zelf wil maar wat graag aan die verwachtingen voldoen en traint in Sardinië - tijdens zijn vakantie nota bene - hard om zijn vooropgestelde doel te kunnen verwezenlijken: 30 goals in de Serie A maken. Lukaku krijgt dezer dagen alvast het gezelschap van vriend en kersverse Inter-aanwinst André Onana.

Romelu Lukaku heeft één duidelijk doel voor zichzelf gesteld voor aanvang van het nieuwe seizoen in de Serie A. Hij wil de kaap van 30 doelpunten ronden. Dat heeft de Rode Duivel ook al meegegeven aan trainer Simone Inzaghi. Het zou één van de redenen kunnen zijn waarom we Lukaku de afgelopen tijd tijdens zijn vakantie al vaak hebben zien trainen in Sardinië.

Telkens vroeg in de ochtend bereidt Lukaku zich in het Sardijnse Arzachena voor op die missie. En dat doet hij niet alleen. Naast Johan Gerets, de fysiotherapeut van bij de Rode Duivels, is sinds zaterdag ook André Onana erbij komen vertoeven. De Kameroense doelman komt over van Ajax. Lukaku en Onana kennen elkaar via gemeenschappelijke vriend Hakim Ziyech en kunnen het intussen al erg goed met elkaar vinden in Sardinië. Dat bewijst onderstaande video: