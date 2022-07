60 jaar getrouwd: Thea Broeckx en Guido Minten

Genk

Thea Broeckx (84) en Guido Minten (86) zijn zestig jaar getrouwd. Het diamanten paar heeft drie dochters, zeven kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Thea eindigde haar beroepsloopbaan als directrice in de Sint-Jozefschool Hoevenzavel en Guido als ploegbaas bij LBB in Kiewit. De jubilarissen delen een gemeenschappelijke passie voor KRC Genk. Beiden zijn lid van de Senior Army, een afdeling voor senioren van hun favoriete blauw-witte ploeg. Spanje was hun vaste vakantiebestemming.