Red Wolves treffen bij WK-debuut titelverdediger Denemarken, Bahrein en Afrikaans land

De Belgische nationale handbalmannen nemen het in de groepsfase van het WK van 2023 in Zweden en Polen (12-29 januari) op tegen titelverdediger Denemarken, Bahrein en een nog te bepalen Afrikaans land. Dat blijkt na de loting van zaterdag in het Poolse Katowice.

België, dat zich voor de eerste keer voor een groot tornooi kwalificeerde, kreeg een plaatsje in groep H. Tegenstanders zijn wereldkampioen Denemarken, Bahrein en de nummer 4 van het Afrikaans kampioenschap dat later deze maand afgewerkt wordt. Daaraan nemen Marokko, Egypte, Kameroen, Algerije, Gabon, Guinee, Kenia, Tunesië, Nigeria, Kaapverdië, Angola, Senegal, Congo en Zambia deel.

De Red Wolves beginnen op 13 januari aan het tornooi tegen Denemarken, twee dagen later staat het duel tegen de Afrikaanse tegenstander op het programma. Nog twee dagen later is Bahrein de tegenstander. De eerste drie gerangschikte ploegen uit elke poule plaatsen zich voor de tweede ronde. De Red Wolves werken al hun groepswedstrijden af in de Malmö-Arena dat plaats biedt aan 15000 toeschouwers.