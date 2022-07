Belgian Lions in Servië op zoek naar nieuwe stunt en tweede plaats

De Belgian Lions zijn met 3 op 5 in poule A al zeker van een stek in de beslissende WK-voorronde die op 25 augustus van start gaat. Toch is het duel in Servië nog van belang. De resultaten van de eerste kwalificatieronde worden immers meegenomen. “We wonnen vorig jaar in november en na een stunt van Servië in de mons.arena. Zij zullen tuk zijn op revanche en pakken onder meer met Nemanja Bjelica (NBA- kampioen Golden State Warriors) en met de 2m23 grote Boban Marjanovic (Dallas Mavericks) nu met twee NBA-spelers uit. Winst tegen een topper als Servië en on the road wordt bijzonder moeilijk.

De focus is er evenwel en we vatten de match met ambitie aan. We zijn zeker van de beslissende WK-voorronde, maar als we opnieuw met een stunt uitpakken beginnen we in augustus met een enorm voordeel de tweede fase,” aldus kapitein Maxime De Zeeuw. De Belgian Lions plaatsten zich nog nooit voor een WK. De beslissende WK-voorronde brengt Maxime De Zeeuw en zijn ploegmaats in poule I met, naast Letland en Servië, Griekenland, Turkije en Groot-Brittannië. De top 3 van de vier Europese poules van zes zijn geplaatst voor het wereldkampioenschap. Het WK basketbal gaat in 2023 (25 augustus-10 september) in Japan, Indonesië en Filipijnen door.

Maxime De Zeeuw wipt over Sam Van Rossom en Guy Muya in “Club 100”

Maxime De Zeeuw werkt zondag (21 uur) versus Servië zijn 122ste interland bij de Belgian Lions af. De 35-jarige en 2m06 grote power forward springt daarmee over Sam Van Rossom (121) en Guy Muya (121) naar de vijfde plaats in de “Club 100” van Basketball Belgium.Christophe Beghin (137) telt de meeste caps bij de Belgian Lions. Op nummer 2 staat Jonathan Tabu (136), op nummer 3 Axel Hervelle (134) en op nummer 4 Jef Eygel (133). Maxime De Zeeuw keert tevens na zes jaar buitenland, bij onder meer Virtus Roma (Italië), Nymburk (Tsjechië), Hapoel Holon (Israël) en Brindisi (Italië), terug naar België. De Belgische Speler van het Jaar van 2014 tekende een contract van twee seizoenen bij Limburg United.

Programma poule A: 18.00 Slovakije-Letland; 21.00 Servië-België

Stand poule A: 1. Letland 5-9; 2. België 5-8; 3. Servië 5-8; 4. Slovakije 5-5