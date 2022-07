LIVE TOUR. Wout van Aert in de gele trui tijdens laatste etappe op Deense bodem, rit voor de sprinters

Vandaag beginnen de renners aan de laatste etappe van het Deense drieluik. Tussen Vejle en Sønderborg mag Wout van Aert voor het eerst in zijn carrière rondrijden met de gele trui. Geeft dat hem de nodige vleugels in deze sprinters etappe of zorgt Fabio Jakobsen voor de dubbel? Volg alle actie hier live.