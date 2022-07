Prins in nauwe schoentjes: “Andrew en Ghislaine Maxwell hadden relatie die haar ongelimiteerde toegang tot Buckingham Palace gaf”

Bron: The Sun, Daily Mail

Maxwell mocht wanneer ze wou zomaar Buckingham Palace binnenwandelen. Dat vertelde Paul Page aande tabloid The Sun. De man was een koninklijke politieagent van 1998 tot 2004 en beschreef hoe de bewaking naar haar zwaaide als ze “naar believen” binnenwandelde. Omdat Maxwell zo vaak gezien werd in het appartement van prins Andrew ging de bewaking ervan uit dat de twee een “soort relatie hadden”.

Die relatie van de prins en de voormalige vriendin van miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein kreeg al veel kritiek. Maxwell werd afgelopen week dan ook veroordeeld tot twintig jaar cel en een enorme boete voor het ronselen van meisjes tussen 1994 en 2004 voor Epstein.

Volgens Page waren de twee ook niet enkel vrienden. Hij vertelde de Britse pers dat hij zag hoe ze een “intieme picknick” deelden onder het “raam van de slaapkamer van de Queen.” Hij en zijn collega’s werden gevraagd de naam van Maxwell niet in de bezoekerslijsten op te nemen, een “hoogst ongebruikelijk” besluit, zei Page.

“Ze had toegang als geen ander individu buiten de koninklijke familie. Ze stond op een ander niveau”, zei hij. “Als haar de toegang werd ontzegd, zou de prins tegen het personeel ‘schreeuwen.’” Volgens Page was Maxwell ook “afstandelijk” en “niet vriendelijk” als ze op het paleis aankwam. Ze zei niet eens “hallo” tegen het personeel.

Het verhaal rond zedendelinquent Epstein en zijn voormalige vriendin Maxwell heeft ervoor gezorgd dat prins Andrew een tijd geleden zijn koninklijke titels tijdelijk langs zich neer moest leggen. Hij werd door de intussen 38-jarige Virginia Giuffre beschuldigd van misbruik toen ze 17 jaar was. Het misbruik zou telkens hebben plaatsgevonden binnen de entourage van Epstein. De zaak werd in maart afgesloten door middel van een schikking.

(sgg)