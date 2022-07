CD&V wil zo snel mogelijk streep door alle premies voor gasketels: “Slecht voor milieu en de belastingbetaler”

Je vindt ze vandaag nog in het gros van de Vlaamse woningen: gas- of gascondensatieketels die voor warm water in keuken en badkamer én voor de verwarming van de woning zorgen.

Experts merkten dit weekend op dat wie vandaag een nieuwe gasketel zet van de Vlaamse overheid nog steeds recht heeft op een premie tot 1.800 euro, weliswaar afhankelijk van het gezinsinkomen. Wat vreemd is omdat diezelfde Vlaamse overheid in het kader van de klimaatdoelstellingen definitief een punt wil zetten achter alles op fossiele brandstoffen.

“Van deze premies voor gasketels moeten we vanaf. En best snel ook”, zegt Vlaams Parlementslid en energiespecialist Robrecht Bothuyne (CD&V).

De reden? “Premies voor gasketels zijn geen goed besteed belastinggeld. Zulke installaties zijn misschien goedkoper in aanschaf dan een duurdere warmtepomp. Maar gelet op de hoge gasprijzen is na zo’n vijf jaar een warmtepomp al rendabeler. Door toch nog premies te geven voor een nieuwe gasketel, riskeren we mensen op het verkeerde been te zetten, waardoor ze binnen enkele jaren nog eens een forse investering moeten doen.”

Premies voor warmtepompen

Bothuyne beklemtoont dat er als alternatief forse premies zijn voor warmtepompen. “Met het geld dat we uitsparen, door stookketels op gas niet langer te subsidiëren, kunnen we bijvoorbeeld de premies voor warmtepompen nog verder verhogen. Dat lijkt me dan een veel beter signaal.”

Energieminister Zuhal Demir (N-VA) beklemtoont dat de doelgroep die recht heeft op een premie voor een gasketel al fors verkleind is. Sinds vrijdag gaat het enkel nog om die gezinnen die tot de laagste van de 3 gehanteerde inkomenscategorieën behoren.

Nog volgens het kabinet-Demir werden – met instemming van CD&V – de premies behouden als overgangsmaatregel voor het intussen ingegane verbod op het installeren van nieuwe stookolieketels. Voor veel gezinnen die van stookolie naar een andere energiebron moeten overschakelen, zou het financieel een te grote stap zijn om ineens op een dure warmtepomp over te schakelen, waarvoor je woning bovendien ook erg goed geïsoleerd moet zijn.