Duizenden inwoners van Sydney worden geëvacueerd wegens watersnood

De regio wordt getroffen door felle regenval. Op sommige plaatsen is meer dan 200 millimeter neerslag gevallen, met uitschieters tot 350 millimeter. Volgens verschillende Australische media heeft het gebied rond Sydney in de hele maand juli al vier keer zoveel regen gekregen als normaal.

De hulpdiensten van de deelstaat New South Wales hebben voor verschillende laaggelegen gebieden in het zuidwesten van Sydney evacuatiebevelen uitgevaardigd. Op foto’s is te zien dat op sommige plaatsen de wegen al onder water staan.

De regionale minister van noodhulp Steph Cooke spreekt van een levensbedreigende situatie. “We worden nu geconfronteerd met gevaren op meerdere fronten: plotselinge overstromingen, rivieren die buiten hun oevers treden en kusterosie”, zegt ze. “Als u weet dat uw lokale gemeenschap gevoelig is voor overstromingen, wees dan voorbereid om op korte termijn te evacueren.”

De hulpdiensten van New South Wales hebben op 24 uur tijd op meer dan 1.400 oproepen moeten reageren. Er werden 29 reddingsoperaties uitgevoerd.

Het gebied werd in maart al getroffen door een watersnood. De weerdiensten waarschuwen dat het water nu een even hoog peil zou kunnen bereiken.