Drie doden bij explosies in Russische grensstad Belgorod, zegt gouverneur

Er raakten ook vier mensen gewond, waaronder een 10-jarig kind. Volgens de gouverneur zijn ook 50 woningen beschadigd bij het “noodgeval” in Belgorod. Hij had het eerder over een reeks luide knallen die gehoord waren in de stad.

De oorzaak van het incident wordt onderzocht, het luchtafweersysteem werd preventief geactiveerd.

Het bericht kan niet onafhankelijk worden geverifieerd, Kiev heeft nog niet gereageerd.

Rusland heeft sinds het begin van de inval in Oekraïne op 24 februari regelmatig zijn beklag gedaan over Oekraïense aanvallen op zijn grondgebied. Naast Belgorod beschuldigen ook regio’s als Koersk en Brjansk de Oekraïners van beschietingen. Kiev reageert meestal niet op de berichten.