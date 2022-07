Dimitri Van den Bergh haalt achtste finales op European Darts Matchplay in Trier

Dimitri Van den Bergh (PDC 9) heeft zich bij de laatste zestien geschaard die strijden voor de European Darts Matchplay-titel (PDC/162.000 euro). In het Duitse Trier versloeg hij in de tweede ronde de Duitser Florian Hempel (PDC 62) met 6-2.

De 27-jarige Antwerpenaar nam de eerste leg voor zijn rekening met een 152 uitworp. In de tweede leg brak hij met een 12-darter door de darts van Hempel. De vier volgende spelletjes werden verdeeld en dit na onder meer een 11- en een 12-darter van “The Dreammaker”. Van den Bergh ging op zijn elan verder en lukte nog een 10- en een 13-darter voor een afgetekende 6-2 overwinning. Onze landgenoot, die acht 180 maximum worpen lukte, wierp een gemiddelde van 110.83 per drie darts tegen 89.39 voor Hempel. Ook bij het uitwerpen was “Dancing Dimi” met 46.2% beter dan de Duitser die uitkwam op 40%.

Voor een plaats in de kwartfinale neemt Van den Bergh het op tegen de Australiër Damon Heta (PDC 19). In de voorbije World Cup stonden beide spelers tegenover elkaar en was het Van den Bergh die zich met 4-2 de beste toonde.